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Диетолог Королёва посоветовала делать новогодние салаты из полезных ингредиентов

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Диетолог Маргарита Королёва дала рекомендации по приготовлению новогодних салатов.
Диетолог Королёва посоветовала делать новогодние салаты из полезных ингредиентов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Да, многие хотят последовать старым традициям и вложить в салат большое количество компонентов, что очень нерационально. Однако даже в этом случае можно сделать выбор в пользу полезных ингредиентов», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила Королёва, важно минимизировать количество рафинированных продуктов. Она также посоветовала исключить консервированные продукты с излишним количеством соли и сахара.

В качестве заправки эксперт рекомендует использовать домашний майонез.

Со своей стороны, детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалёва в беседе с Life.ru выразила мнение, что средиземноморская диета хорошо подходит для людей, страдающих сахарным диабетом.

«Она ограничивает употребление рафинированных углеводов и насыщенных жиров и включает в себя сложные углеводы, белки и полиненасыщенные жиры», — пояснила эксперт.

Ранее эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.

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