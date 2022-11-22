Диетолог Королёва посоветовала делать новогодние салаты из полезных ингредиентов

Диетолог Маргарита Королёва дала рекомендации по приготовлению новогодних салатов.

«Да, многие хотят последовать старым традициям и вложить в салат большое количество компонентов, что очень нерационально. Однако даже в этом случае можно сделать выбор в пользу полезных ингредиентов», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила Королёва, важно минимизировать количество рафинированных продуктов. Она также посоветовала исключить консервированные продукты с излишним количеством соли и сахара.

В качестве заправки эксперт рекомендует использовать домашний майонез.

Со своей стороны, детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалёва в беседе с Life.ru выразила мнение, что средиземноморская диета хорошо подходит для людей, страдающих сахарным диабетом.

«Она ограничивает употребление рафинированных углеводов и насыщенных жиров и включает в себя сложные углеводы, белки и полиненасыщенные жиры», — пояснила эксперт.

Ранее эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.