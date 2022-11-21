Диетолог Соломатина назвала сельдь самой полезной рыбой для пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала сельдь самой полезной рыбой для пожилых людей.

«Нам нужна та рыба, которая не выращивается в аквакультуре, а живёт в дикой среде в холодных морях, в холодных водах. Чем холоднее вода, тем больше рыба накапливает жира и полезных омега-3 жирных кислот. Всё это есть в селёдке», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в сельди есть полноценный белок, достаточно много селена, а также йод.

Со своей стороны, гастроэнтеролог Lahta Clinic Сергей Медведко в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал не сочетать гранатовый сок с лекарствами, поскольку тот может снижать скорость детоксикации препаратов в печени.

«Не опасно, но бесполезно употреблять в пищу картофель с любимыми всеми «котлетками» или другим мясом. Да, в картошке нет чего-то опасного, но она не содержит в себе достаточного количества клетчатки, для поддержания нормальной работы кишечника», — сообщил он.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что вода с лимоном может быть полезна не всем.