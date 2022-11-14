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Диетолог Королёва заявила о благотворном влиянии редиса на здоровье ЖКТ

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Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о полезных свойствах редиса.
Диетолог Королёва заявила о благотворном влиянии редиса на здоровье ЖКТ
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«В редисе содержатся витамины группы B. Это не только профилактика авитаминоза, но и высокая степень пользы для состояния нашей нервной системы», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, редис также способен укрепить иммунитет, благотворно влияет на здоровье ЖКТ.

Со своей стороны, диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычёва в беседе с радио Sputnik сообщила, что лакрица обладает антибактериальными свойствами.

«В её составе есть растворимая клетчатка, что хорошо для нашего желудочно-кишечного тракта, и мощные антиоксиданты. Поэтому леденцы и жевательные конфеты из лакрицы полезны, особенно если там нет сахара», — пояснила она.

Ранее доктор медицинских наук главный эндокринолог Московской области Гагик Галстян рассказал о способах профилактики сахарного диабета.

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