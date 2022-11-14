Эндокринолог Галстян назвал активный образ жизни одним из способов профилактики диабета

Доктор медицинских наук, главный эндокринолог Московской области Гагик Галстян рассказал о способах профилактики сахарного диабета.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный портал правительства Подмосковья.

«Прежде всего, следует определить риск развития заболевания. Для того чтобы понять, грозит ли вам сахарный диабет, можно пройти тест-опросник FINDRISC», — заявил Галстян.

Кроме того, по его словам, нужно снизить калорийность потребляемой пищи, больше двигаться.

«150 минут двигательной активности в неделю, снижение веса на 5% от исходного способно более чем на 50% отсрочить риск развития сахарного диабета 2-го типа. В рационе питания обязательно должны быть овощи и фрукты», — сказал эндокринолог.

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