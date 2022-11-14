Эндокринолог Галстян назвал активный образ жизни одним из способов профилактики диабета
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный портал правительства Подмосковья.
«Прежде всего, следует определить риск развития заболевания. Для того чтобы понять, грозит ли вам сахарный диабет, можно пройти тест-опросник FINDRISC», — заявил Галстян.
Кроме того, по его словам, нужно снизить калорийность потребляемой пищи, больше двигаться.
«150 минут двигательной активности в неделю, снижение веса на 5% от исходного способно более чем на 50% отсрочить риск развития сахарного диабета 2-го типа. В рационе питания обязательно должны быть овощи и фрукты», — сказал эндокринолог.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.