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Эндокринолог Галстян назвал активный образ жизни одним из способов профилактики диабета

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Доктор медицинских наук, главный эндокринолог Московской области Гагик Галстян рассказал о способах профилактики сахарного диабета.
Эндокринолог Галстян назвал активный образ жизни одним из способов профилактики диабета
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный портал правительства Подмосковья.

«Прежде всего, следует определить риск развития заболевания. Для того чтобы понять, грозит ли вам сахарный диабет, можно пройти тест-опросник FINDRISC», — заявил Галстян.

Кроме того, по его словам, нужно снизить калорийность потребляемой пищи, больше двигаться.

«150 минут двигательной активности в неделю, снижение веса на 5% от исходного способно более чем на 50% отсрочить риск развития сахарного диабета 2-го типа. В рационе питания обязательно должны быть овощи и фрукты», — сказал эндокринолог.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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