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Диетолог Дианова назвала сочетание жира и сахаров самым вредным

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Диетолог, врач-эндокринолог Нурия Дианова назвала сочетание жира и сахаров в продуктах питания самым вредным.
Диетолог Дианова назвала сочетание жира и сахаров самым вредным
  • Gettyimages.ru
  • © ilbusca

«Люди, которым нравится такая еда (например, чипсы. — RT), иногда не могут остановиться. Там сочетание очень хитрое. Во многих таких продуктах могут присутствовать усилители вкуса», — сказала Дианова радиостанции «Говорит Москва»

По её словам, подобные продукты могут способствовать развитию сахарного диабета.

Со своей стороны, врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с радио Sputnik отметила, что одна из самых распространённых причин послеобеденной сонливости — это переедание, в том числе пищи с большим содержанием жиров и углеводов.

«После такого обеда организм вынужден достаточно долгое время тратить энергию на переваривание пищи. Мы чисто физически не можем чувствовать себя бодрыми после такой еды», — сказала она.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.

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