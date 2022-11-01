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Диетолог Лисицина заявила, что бананы улучшают настроение благодаря триптофану

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Диетолог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Светлана Лисицина заявила, что бананы улучшают настроение, поскольку в них содержится аминокислота триптофан.
Диетолог Лисицина заявила, что бананы улучшают настроение благодаря триптофану
  • Gettyimages.ru
  • © Monashee Frantz

«Банан — это источник витамина С , который помогает работе нашей иммунной системы, помогает усваиваться железу и отвечает за красивую и здоровую кожу. В нём много витамина В6, нужного для нормальной работы нервной системы», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также в бананах содержатся витамины А и Е, которые выступают в качестве антиоксидантов.

«Чрезмерное увлечение экзотическими фруктами может стать причиной головной боли и сонливости. Особенно это касается перезрелых бананов», — уточнила Лисицина.

Она также посоветовала не есть бананы натощак.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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