Узнать больше

Врач Комиссарова посоветовала не исключать картофель из рациона при правильном приготовлении

Короткая ссылка
Врач Альбина Комиссарова посоветовала не исключать картофель из рациона при правильном приготовлении.
Врач Комиссарова посоветовала не исключать картофель из рациона при правильном приготовлении
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«На три средние картофелины мы получим около 220—250 калорий. Добавьте белок, овощи, соус и получите полноценный приём пищи по методу тарелки. Также картофель даёт долгое насыщение, содержит много витамина С и калия», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Как отметила Комиссарова, нужно следить за количеством масла при приготовлении картофеля и питаться разнообразно.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить