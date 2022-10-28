Врач Комиссарова посоветовала не исключать картофель из рациона при правильном приготовлении

Врач Альбина Комиссарова посоветовала не исключать картофель из рациона при правильном приготовлении.

«На три средние картофелины мы получим около 220—250 калорий. Добавьте белок, овощи, соус и получите полноценный приём пищи по методу тарелки. Также картофель даёт долгое насыщение, содержит много витамина С и калия», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Как отметила Комиссарова, нужно следить за количеством масла при приготовлении картофеля и питаться разнообразно.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.