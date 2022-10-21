Диетолог Соломатина рассказала о калорийности ряда блюд из тыквы и яблок

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о калорийности ряда блюд.

«Казалось бы, тыква не такая калорийная, но если её приготовить, то, так же как в свёкле и моркови, повышается гликемический индекс. Дело в том, что тыквенный суп и блюда из тыквы часто заправляют сметаной или сливками, в этом случае резко повышается и калорийность», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, винегрет также может быть калорийным, поскольку используемые в нём овощи проходят термическую обработку, что повышает их гликемический индекс.

Как отметила Соломатина, яблоки используют для шарлотки, блинов и варенья, но сладкий десерт — не безобидное блюдо.

«Многие сейчас ходят по грибы, сейчас и грибы — низкокалорийный продукт, но никто не ест их просто так. С овощами их не едят. Их жарят с картошкой, естественно, там достаточно много масла. Их не просто жарят, а жарят на масле. Делают из них жульены, это калорийное блюдо — сметана, сыр, мука», — сказала эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.