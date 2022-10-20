Диетолог Мойсенко посоветовала употреблять орехи при стрессе
- Gettyimages.ru
- © Towfiqu Barbhuiya / EyeEm
В беседе с «Радио 1» она заявила, что в качестве природного источника магния, антиоксидантов и микроэлементов могут выступить орехи.
«Макадамия, пекан, кедровые орешки — наиболее подходящие варианты», — считает эксперт.
По её словам, желательно есть больше тёплой пищи, например, можно приготовить овощную смесь вместо обычного салата. Также полезны супы.
Среди других полезных при стрессе продуктов — тыква, брусника, клюква, черника.
«Мясо нужно сочетать со свежими овощами, причём их лучше брать в двойном объёме. Хорошо включать в рацион клетчатку разного вида и ещё, например, отварной картофель. И совершенно точно не стоит питаться однообразно», — заключила Мойсенко.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.