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Диетолог Мойсенко посоветовала употреблять орехи при стрессе

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о продуктах, которые стоит употреблять при стрессе.
Диетолог Мойсенко посоветовала употреблять орехи при стрессе
  • Gettyimages.ru
  • © Towfiqu Barbhuiya / EyeEm

В беседе с «Радио 1» она заявила, что в качестве природного источника магния, антиоксидантов и микроэлементов могут выступить орехи.

«Макадамия, пекан, кедровые орешки — наиболее подходящие варианты», — считает эксперт.

По её словам, желательно есть больше тёплой пищи, например, можно приготовить овощную смесь вместо обычного салата. Также полезны супы.

Среди других полезных при стрессе продуктов — тыква, брусника, клюква, черника.

«Мясо нужно сочетать со свежими овощами, причём их лучше брать в двойном объёме. Хорошо включать в рацион клетчатку разного вида и ещё, например, отварной картофель. И совершенно точно не стоит питаться однообразно», — заключила Мойсенко.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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