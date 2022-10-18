Диетолог Антонова заявила, что морская капуста противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ
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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт выразила мнение, что морская капуста противопоказана при гиперфункции щитовидной железы.
Ещё одно противопоказание — пониженная свёртываемость крови.
«В состав ламинарии входит вещество фукоидан, обладающее кроворазжижающим действием», — пояснила Антонова.
По её словам, морскую капусту не стоит давать детям младше трёх лет.
«Детям более старшего возраста рекомендовано ограничить употребление морской капусты до 50 г не более двух раз в неделю», — добавила она.
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