Диетолог Антонова заявила, что морская капуста противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ

Эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» в Рязани Наталья Антонова заявила, что людям с заболеваниями ЖКТ и пищевыми аллергиями не рекомендуется злоупотреблять морской капустой.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт выразила мнение, что морская капуста противопоказана при гиперфункции щитовидной железы.

Ещё одно противопоказание — пониженная свёртываемость крови.

«В состав ламинарии входит вещество фукоидан, обладающее кроворазжижающим действием», — пояснила Антонова.

По её словам, морскую капусту не стоит давать детям младше трёх лет.

«Детям более старшего возраста рекомендовано ограничить употребление морской капусты до 50 г не более двух раз в неделю», — добавила она.

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