Узнать больше

Диетолог Мещерякова посоветовала употреблять сложные углеводы в осенний период

Короткая ссылка
Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова посоветовала употреблять сложные углеводы в осенний период.
Диетолог Мещерякова посоветовала употреблять сложные углеводы в осенний период
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«Снижайте количество сырых овощей, заменяйте их на термически обработанные. Делайте акцент на сложные углеводы (в рационе должны быть цельнозерновые продукты, насыщающие нас на длительный период), сытные супы (очень хорошо в осенне-зимний период идут крем-супы или супы-пюре)», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, можно попробовать поэкспериментировать с приправами и специями, например, ввести в рацион кардамон, корицу, паприку, имбирь, анис, мускатный орех, которые позволят обогатить вкусовую гамму и повысить качество блюда.

«Особенно стоит избегать сочетания простых сахаров и жиров: тортов и пирожных с кремом, вафель, кексов», — считает Мещерякова.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить