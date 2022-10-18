Диетолог Мещерякова посоветовала употреблять сложные углеводы в осенний период

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова посоветовала употреблять сложные углеводы в осенний период.

«Снижайте количество сырых овощей, заменяйте их на термически обработанные. Делайте акцент на сложные углеводы (в рационе должны быть цельнозерновые продукты, насыщающие нас на длительный период), сытные супы (очень хорошо в осенне-зимний период идут крем-супы или супы-пюре)», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, можно попробовать поэкспериментировать с приправами и специями, например, ввести в рацион кардамон, корицу, паприку, имбирь, анис, мускатный орех, которые позволят обогатить вкусовую гамму и повысить качество блюда.

«Особенно стоит избегать сочетания простых сахаров и жиров: тортов и пирожных с кремом, вафель, кексов», — считает Мещерякова.

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