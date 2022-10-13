Диетолог Калинчев заявил о вреде употребления только овощей и фруктов без термообработки

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил о вреде употребления только овощей и фруктов без термообработки.

«Подавляющее большинство людей не может переваривать термически необработанную пищу. У них просто будет диспепсия, то есть нарушение нормального пищеварения», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, также вероятен большой дефицит животных жиров.

«И очень сильный перекос в сторону простых углеводов, если брать сладкие фрукты. Таким образом, тип конституции будет в виде ожирения или скинни фэт, то есть тощий человек с дефицитом веса», — пояснил Калинчев.

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