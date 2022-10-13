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Гастроэнтеролог Грек назвала жарку самым вредным способом приготовления картофеля

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Гастроэнтеролог, аллерголог, врач высшей категории Елена Грек рассказала о способах приготовления картофеля.
Гастроэнтеролог Грек назвала жарку самым вредным способом приготовления картофеля
  • Gettyimages.ru

«Самым вредным способом приготовления картофеля является жарка. Масло повышает калорийность блюда более чем в два раза. В 100 г отварного картофеля содержится около 80 килокалорий, а в 100 г жареного — почти 200 килокалорий. Кроме того, в процессе жарки горячее масло выделяет канцерогены», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Грек, вредным можно назвать и пюре, так как при варке и растирании картофеля разрушаются пищевые волокна и освобождается крахмал, что повышает гликемический индекс блюда.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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