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Диетолог Гинзбург назвал психологические срывы одним из последствий «голодных» диет

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о возможных последствиях «голодных» диет.
Диетолог Гинзбург назвал психологические срывы одним из последствий «голодных» диет
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В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что такой режим питания подразумевает резкое снижение калорийности продуктов. В результате может произойти психологический срыв.

«Серьёзное уменьшение суточной калорийности влечёт за собой снижение сосудистого тонуса. Оно, в свою очередь, способствует возникновению головокружения и потере сознания», — сообщил Гинзбург.

По его словам, также в таких ситуациях не исключено нарушение работы ЖКТ.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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