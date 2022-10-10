Диетолог Гинзбург назвал психологические срывы одним из последствий «голодных» диет
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В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что такой режим питания подразумевает резкое снижение калорийности продуктов. В результате может произойти психологический срыв.
«Серьёзное уменьшение суточной калорийности влечёт за собой снижение сосудистого тонуса. Оно, в свою очередь, способствует возникновению головокружения и потере сознания», — сообщил Гинзбург.
По его словам, также в таких ситуациях не исключено нарушение работы ЖКТ.
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