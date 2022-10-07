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Диетолог Круглова дала советы по питанию для борьбы со стрессом

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Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова дала советы по питанию для борьбы со стрессом.
Диетолог Круглова дала советы по питанию для борьбы со стрессом
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» она заявила, что рацион в межсезонье должен оставаться таким же сбалансированным и полноценным, как и летний.

По словам эксперта, важны продукты, содержащие витамины группы В, например цельнозерновые и белковые.

Также необходимы продукты с магнием, в том числе орехи и семечки.

«Магний называют «генералом спокойствия», его потребность возрастает в период высоких нагрузок и в период стресса», — уточнила Круглова.

Кроме того, рекомендуются продукты, содержащие омега-3, среди которых рыба жирных сортов, некоторые виды растительных масел.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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