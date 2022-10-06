Офтальмолог Зорина заявила о пользе шпината и грейпфрута для зрения

Офтальмолог Центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Юлия Зорина рассказала о продуктах, полезных для зрения.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что особенно полезны грейпфрут, говяжья печень и рыбий жир, поскольку в них содержится витамин А.

«Витамин A, или ретинол, укрепляет роговицу глаза и положительно влияет на остроту зрения», — пояснила эксперт.

По её словам, полезен для зрительной системы и витамин В1, который содержится в пшеничном хлебе из муки грубого помола, а также в сое, горохе, шпинате.

«Витамин B2, или рибофлавин, — отличный витамин для зрения, он улучшает кровообращение в сосудах глаза. Он также положительно влияет на восприятие цвета и ночное зрение. Важный источник этого вещества — семена подсолнечника, также он есть в зелёных овощах, яйцах», — сообщила Зорина.

Для улучшения кровоснабжения глаз она советует добавить в рацион шиповник, чернику или морковь, так как в них есть витамин С.

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