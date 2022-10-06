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Диетолог Соломатина заявила, что скрытый сахар в еде может привести к проблемам со здоровьем

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что скрытый сахар в еде может привести к проблемам со здоровьем.
Диетолог Соломатина заявила, что скрытый сахар в еде может привести к проблемам со здоровьем
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«Многие люди не понимают, сколько они едят сахара. Очень часто говорят: «Как же так, откуда у меня проблемы, я же сахар вообще не ем?» Начинаешь выяснять — оказывается, человек не кладёт сахар в чай и кофе, но съедает много продуктов со скрытым сахаром», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

В качестве примера эксперт привела сладкие фрукты и ягоды, прежде всего виноград, бананы и хурму.

«Есть продукты с высоким гликемическим индексом. Изделия из муки высшего сорта, те же макароны (особенно мягкие сорта), каши типа манной и каши из белого риса в организме работают приблизительно как сахар. Всевозможные соусы, колбасы, сосиски — там совсем не чувствуется сахар, но он в них часто есть», — сообщила Соломатина.

Как уточнила эксперт, опасность скрытого сахара в том, что он повышает уровень глюкозы в крови. Это может привести к повреждению сосудов и лишнему весу.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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