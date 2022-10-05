Диетолог Русакова заявила, что газировка и сладости ослабляют иммунитет

Кандидат медицинских наук член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала о продуктах, ослабляющих иммунитет.

«Сахар, различные сладости, кондитерские изделия, изделия из обработанной белой муки, алкогольные напитки и сладкие газированные напитки не только негативно влияют на иммунитет, но и повышают риск присоединения бактериальных инфекций», — уточнила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, рацион должен быть сбалансированным, и важно, чтобы в нём присутствовали белки, жиры и углеводы.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.