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Диетолог Русакова заявила, что газировка и сладости ослабляют иммунитет

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Кандидат медицинских наук член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала о продуктах, ослабляющих иммунитет.
Диетолог Русакова заявила, что газировка и сладости ослабляют иммунитет
  • Gettyimages.ru

«Сахар, различные сладости, кондитерские изделия, изделия из обработанной белой муки, алкогольные напитки и сладкие газированные напитки не только негативно влияют на иммунитет, но и повышают риск присоединения бактериальных инфекций», — уточнила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, рацион должен быть сбалансированным, и важно, чтобы в нём присутствовали белки, жиры и углеводы.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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