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Врач Кутушов рассказал о полезных свойствах супов

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Врач-токсиколог международного консультативного диагностического центра ICDMC и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал о полезных свойствах супов.
Врач Кутушов рассказал о полезных свойствах супов
  • Gettyimages.ru

«Гастроэнтерологи в принципе не рекомендуют ежедневную сухомятку. А супы для организма человека — это экстракт. В экстрактах содержится большее количество питательных веществ, нежели в сухих продуктах. Суп — это тёплая жидкость, которая необходима организму, особенно в холодное время года», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, супы помогают поддерживать энергию и насыщают организм.

Как отметил Кутушов, важно, чтобы среди ингредиентов были только натуральные продукты — побольше овощей, мяса.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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