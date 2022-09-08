В Казани 17—18 сентября состоится гастрономический фестиваль
- Gettyimages.ru
- © Michael Heffernan
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Для посетителей будут организованы кулинарные мастер-классы, дегустационные сеты, уроки по гостеприимству, конкурс на лучший десерт Казани, а также лекторий для рестораторов и гостей фестиваля.
На мероприятии будут представлены ведущие концепции и проекты в сфере общественного питания Казани и республики.
Ранее «Радио 1» сообщало, что гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» прошёл в августе в Московской области.