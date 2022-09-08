В Казани 17—18 сентября состоится гастрономический фестиваль

В столице Татарстана пройдёт восьмой гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» — он запланирован на 17—18 сентября.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Для посетителей будут организованы кулинарные мастер-классы, дегустационные сеты, уроки по гостеприимству, конкурс на лучший десерт Казани, а также лекторий для рестораторов и гостей фестиваля.

На мероприятии будут представлены ведущие концепции и проекты в сфере общественного питания Казани и республики.

Ранее «Радио 1» сообщало, что гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» прошёл в августе в Московской области.