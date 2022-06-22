Специалисты рассказали, как правильно выбирать сезонные фрукты в июне

Специалисты рассказали, на что обращать внимание при покупке персиков, нектаринов и абрикосов.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач-нутрициолог Алексей Листошенков рассказал, что фрукты из семейства персиковых обладают множеством полезных для здоровья свойств.

«Персиковые не содержат большого количества сахара, поэтому они являются диетическими фруктами. Также в них много клетчатки, витаминов А и C. Употребление таких плодов положительно влияет на состояние кожи, а также поддерживает хорошее зрение», — отметил Листошенков.

По словам нутрициолога, при покупке нектарина нужно выбирать не слишком мягкий и не слишком твёрдый плод, иначе можно получить отравление.

«Посмотрите на кожицу нектарина: если она слишком сильно блестит, это говорит о том, что её натёрли парафином, а это очень вредно. Лучше всего брать ярко-жёлтый плод с красными «боковушками» и ярко выраженным сладким запахом без примесей», — сказал он.

Абрикосы полезны для людей, у которых проблемы с желудком. Кроме того, их рекомендуют употреблять для профилактики близорукости. Выбирать стоит фрукт оранжевого цвета с сухой кожицей, который обладает насыщенным ароматом.

При выборе персика следует обращать внимание на его спелость — при нажатии пальцем поверхность хорошего фрукта будет «пружинить». Белые персики, как правило, слаще, а жёлтые — более ароматные.