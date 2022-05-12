Подпорную стену собора Василия Блаженного отреставрируют в Москве

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В Москве впервые отреставрируют подпорную стену собора Василия Блаженного на Красной площади.
Подпорную стену собора Василия Блаженного отреставрируют в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

В рамках работ запланировано устройство лестницы со стороны Васильевского спуска.

«Это будет способствовать организации лучшей доступности туристов и паломников, свяжет территорию собора с парком «Зарядье», — отметили в пресс-службе министерства.

По плану реставрация займёт около трёх лет без учёта сроков на подготовку проектно-сметной документации.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.

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