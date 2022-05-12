Подпорную стену собора Василия Блаженного отреставрируют в Москве
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.
В рамках работ запланировано устройство лестницы со стороны Васильевского спуска.
«Это будет способствовать организации лучшей доступности туристов и паломников, свяжет территорию собора с парком «Зарядье», — отметили в пресс-службе министерства.
По плану реставрация займёт около трёх лет без учёта сроков на подготовку проектно-сметной документации.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.