«Непривычно много солнца для октября»: синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие выходные

Жителей Москвы ожидает тёплая погода в предстоящие выходные. Воздух в столице будет прогреваться до +14 °С, но при этом будут резкие перепады атмосферного давления. Как отметили метеорологи, в Московском регионе в ближайшие пять дней установится солнечная погода без осадков. По словам синоптиков, температурные значения отстают от климатического календаря на три недели.

В предстоящие выходные в Москве ожидается очень тёплая погода, заявил RT метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В субботу и воскресенье — масса солнца. Непривычно много для октября. Температуры могут быть порядка +10 °С...+12 °С. До рекордов дело не дойдёт, но это скорее погода конца сентября — начала октября, если судить по средней температуре, которая будет на 5—6 градусов превышать норму для этого времени года. То есть тёплая погода у нас на ближайшие пять дней как минимум. Если в пятницу есть вероятность дождя, то потом мы будем ждать минимум три-четыре дня, чтобы вновь пошёл дождь», — сказал он.

Жителей Москвы в заключительные дни этой недели ожидает «иллюзия бабьего лета». Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

АГН «Москва»

© Киселев Сергей

По его словам, «небесная канцелярия подготовила сюрприз для жителей средней полосы России». Так, к вечеру 29 октября антициклон распространится на большую часть Восточной Европы, укрепив свои позиции на пять дней. Он добавил, что в большей части регионов Европейской России ожидаются «довольно погожие осенние деньки».

«Регион в течение пятидневки ждёт устойчивый период относительно солнечной, сухой и тёплой погоды, и может даже возникнуть иллюзия бабьего лета», — написал Тишковец в своём Instagram.

Как заметил метеоролог, самым тёплым днём в Москве должна стать суббота, 30 октября. В этот день обойдётся без осадков, утром столбики термометров не опустятся ниже +5...+7 °С, а днём воздух прогреется до +12...+14 °С.

«Мало того, столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его — в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали 14,5 градуса тепла», — заметил он.

Но уже в воскресенье, 31 октября, температурные значения чуть снизятся: ночью — +3 °С...+5 °С, днём — +10 °С...12 °С.

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«Первая половина следующей недели тоже будет сухой. Показания барометров и термометров начнут медленно понижаться, но всё равно температурные значения будут отставать от климатического календаря на целых три недели», — заключил синоптик.

Кроме того, на портале «Метеоновости» сообщили, что в российской столице ожидаются резкие перепады атмосферного давления. Отмечается, что, как следует из данных опорной метеостанции, расположенной на ВДНХ, утром 28 октября оно составило 743 мм ртутного столба

«До середины дня четверга активный циклон удержит атмосферное давление в городе на пониженном фоне. Но уже вечером оно в столице начнёт интенсивно расти и к утру пятницы подрастёт на десять единиц. Рост атмосферного давления продолжится и в субботу. В выходные дни оно ожидается на 10—12 единиц выше нормального», — заявила ведущий специалист «Метеоновости» Надежда Алёшина.

По её словам, при резких перепадах атмосферного давления метеозависимым людям с сосудистыми нарушениями и заболеваниями сердца следует контролировать артериальное давление, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, принимать необходимые лекарственные препараты.

АГН «Москва»

© Киселев Сергей

Погода в России

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о перемещениях циклонов по территории России в предстоящие дни.

В зоне обширного циклона находится Ямал и территория южнее Ямала, а также Архангельск, Коми и Ханты-Мансийск. Более холодные массы — над Баренцевым морем, Новой Землёй и Таймыром. А второй циклон — над Поволжьем, там чуть теплее нормы, пояснил он.

Как следует из данных на сайте Гидрометцентра России, 28 октября сильный снег, метель и ветер с порывами до 15—18 м/с ожидаются в республике Коми и на западе Ямало-Ненецкого автономного округа. В дальнейшем циклон распространит свою непогоду на территорию Сибири и на Ханты-Мансийской автономный округ, где 29 октября похолодает, выпадет снег, будет метель и ветер 17—22 м/с.

globallookpress.com

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«Циклоны меняют осенний пейзаж на предзимний и на территории Южной Сибири. Атмосферные фронты, которые будут захватывать ряд её областей, принесут 30 октября в Новосибирскую и Кемеровскую области осадки (мокрый снег, дождь) и ветер до 22 м/с. Температура существенно понизится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 октября атмосферный фронт переместится к Предуралью: в частности, в горах Пермского края ожидается обильный снегопад.