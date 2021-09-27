«Период относительно сухой и солнечной погоды»: синоптики рассказали о потеплении в Центральной России

Метеорологи полагают, что на предстоящей неделе в регионах Центральной России ожидается потепление, которое «заслуживает репутацию прокси бабьего лета». В центре «Фобос» подчеркнули, что традиционным бабьим летом эти погодные изменения считать не следует, но вместе с тем ожидается «довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды». Опрошенные RT синоптики также придерживаются мнения, что продолжительного бабьего лета в привычном понимании в этом году не будет, но потепление до +15 °С в дневное время действительно ожидается.

В Центральной России ожидается приход скандинавского антициклона, влияние которого сохранится в атмосфере региона как минимум на неделю, до 4-5 октября. Об этом сообщили в центре «Фобос».

«В такой обстановке из-за плотных инверсионных облаков, особенно к выходным, начнёт чаще выглядывать солнце, среднесуточная температура воздуха к четвергу вернётся в свое климатическое русло, а к субботе окажется на пару градусов выше нормы», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что дневная температура будет постепенно прибавлять по градусу. Во вторник ожидается +10 °С, тогда как к выходным потеплеет до +15 °С. В Подмосковье в это время ожидается +12…+17 °С. По данным «Фобоса», самая холодная ночь предстоящей недели ожидается в среду с небольшой вероятностью заморозков в окрестностях столицы. В остальные ночи, уточняют в центре, ожидается температура не ниже +2…+7 °С.

«Таким образом, в скором времени наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды с претензией на статус старого бабьего лета, которое обычно и приходит в Европу на стыке сентября и октября», — сказали в центре.

Вместе с тем в центре подчеркнули, что речь не идёт об «идеальном бабьем лете в его классическом понимании». «Поэтому, грядущие метеоусловия вполне заслуживают репутацию «прокси» бабьего лета», — заключили в метеорологическом центре.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT заявила, что говорить о бабьем лете после наступления астрономической осени «не полагается, это некорректно».

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«Мы вступили в пору золотой осени. В начале, в понедельник и во вторник, мы ещё будем находиться в тыловой части циклона, который нам в субботу и в воскресенье испортил погоду. Погода будет неустойчивая: будут набегать облака, будет приниматься дождь, но он будет кратковременный и местами», — пояснила Позднякова.

По её словам, ночи пока «останутся довольно тёплыми». Затем, рассказала синоптик, в середине недели атмосферное давление будет расти, после чего погоду будет определять холодный антициклон, который сформировался над севером Скандинавии.

«По его восточной периферии будет поступать прохладный воздух. За счёт солнечного прогрева температура будет удерживаться выше отметки в +10 °С, и не исключено, что за счёт трансформации воздушной массы в дневные часы к пятнице температура может приблизиться к отметке +13…+15 °С. Погода без существенных осадков, я считаю, что наибольшее количество солнца погода подарит нам в четверг и в пятницу», — заключила синоптик.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в свою очередь, рассказал, что в этом году «с бабьим летом вопрос тяжёлый».

«Если хоть чуть-чуть солнышко выглянуло, хочется назвать бабьим летом. Настоящего бабьего лета не видать. Потепление есть некоторое, солнышко периодически выглядывает, но чтобы устойчиво — неделю-полторы-две хорошего солнца, тепла — к сожалению, нет», — сказал Цыганков в беседе с корреспондентом RT.

По словам Цыганкова, днём в среду ожидается погода на уровне +10…+12 °С, в четверг — +9…+14 °С, в пятницу — +10…+15 °С, в субботу предварительный прогноз +10…+15 °С. «Дни тёплые, выше нормы, ночи попрохладнее», — заключил синоптик.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков перечислил признаки бабьего лета. В беседе с газетой «Известия» он высказал мнение, что бабье лето может прийти и в октябре.

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По его словам, периоды устойчивой, умеренно тёплой погоды ещё будут, но вопрос в их продолжительности. Как считает Старков, условно их можно будет посчитать бабьим летом, особенно после затяжных похолоданий с первыми осенними штормами.

Добавим, что 13 сентября, незадолго до текущего похолодания, в Москве включили отопление. В предшествующие годы подачу тепла в столице начинали ближе к концу месяца. В частности, в 2020 году тепло дали 28 сентября, в 2019 году — 23 сентября, в 2018 году — 25 сентября. Самое позднее за последние годы включение отопления произошло в 2015 году — 4 октября.