Вильфанд подтвердил прогноз, что классического бабьего лета в Москве не будет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что классическое бабье лето в столице в этом году уже не наступит, хотя воздух немного прогреется.

Об этом он сообщил в беседе с «Москвой 24».

«Со вторника следующей недели, когда появится солнышко, северо-восточные ветры приведут к тому, что температура не поднимется выше +13...+14 °С», — сказал Вильфанд.

Эти показатели превышают те, которые были зафиксированы в начале текущей недели, когда температура воздуха была скорее октябрьской, отметил метеоролог.

При этом повышения температуры в городе до +17 °С (что свойственно бабьему лету), по имеющимся данным, не ожидается, заключил он.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании до -2 °С в Тюменской области.