На юге России до 28 сентября сохранится дождливая ветреная погода

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на юге России до 28 сентября сохранится дождливая ветреная погода с температурой ниже климатической нормы.

«На севере Ростовской области, в Волгоградской, на севере Краснодарского края осадки будут сопровождаться сильным ветром, его порывы могут достигать в среднем 17 м/с. Местами пройдут ливни», — сказал он в беседе с ТАСС.

Синоптик предупредил, что Сочи в ближайшие три дня ожидает комплекс неблагоприятных явлений.

«Это ливни с грозами, ветер до 22 м/с, формирование смерчей над морем», — заявил Синенков, отметив, что температура воздуха будет в пределах +15...+17 °С.

В Ростове-на-Дону пройдут небольшие дожди при температуре +15...+17 °С, в Краснодаре 26 сентября воздух прогреется до +19...+21 °С.

По его словам, с 28 сентября погода начнёт улучшаться.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU спрогнозировал морозную зиму в России.

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