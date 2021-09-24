В центре погоды «Фобос» предупредили о дождях в Москве

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Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о дождливой погоде в Москве в ближайшие выходные.
В центре погоды «Фобос» предупредили о дождях в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет закручиваться своеобразный антициклонический вихрь, а значит, без облаков и дождей не обойдётся», — заявил он в эфире телеканала «Москва 24».

По словам Тишковца, температурный фон по-прежнему будет ниже нормы.

Из-за непогоды в столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Видимость на дорогах снизится из-за дождей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики краснодарского Гидрометцентра рассказали о погоде в регионе. С 24 сентября до утра 26 сентября действует штормовое предупреждение.

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