В центре погоды «Фобос» предупредили о дождях в Москве
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«В субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет закручиваться своеобразный антициклонический вихрь, а значит, без облаков и дождей не обойдётся», — заявил он в эфире телеканала «Москва 24».
По словам Тишковца, температурный фон по-прежнему будет ниже нормы.
Из-за непогоды в столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Видимость на дорогах снизится из-за дождей.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики краснодарского Гидрометцентра рассказали о погоде в регионе. С 24 сентября до утра 26 сентября действует штормовое предупреждение.