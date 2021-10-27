Вильфанд рассказал о погоде в России в начале ноября

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части России в начале ноября.

«Погода в умеренных широтах Европейской России будет связана с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге — антициклон... Температура будет повышаться. В среду температура будет около +8...+10 °С, с четверга эти оценки будут превышены... В воскресенье — до +13...+14 °С. Температура на семь градусов выше нормы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в начале ноября.

Она уточнила, что 1 и 2 ноября будет сухая погода.