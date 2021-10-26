Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале ноября

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в начале ноября.

«Без осадков в первую пятидневку не обойдётся. Но скорее всего это всё-таки будет дождь, потому что температуры воздуха прогнозируются положительные и в ночные, и в дневные часы», — сказала синоптик.

Она уточнила, что 1 и 2 ноября будет сухая погода.

«Характер погоды будет меняться 3 числа. В этот день возможен небольшой дождь. То, что касается после второй пятидневки — сказать сложно», — заключила Позднякова.

Ранее стало известно, что в Москве во вторник, 26 октября, ожидается до +8 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.