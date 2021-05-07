«Курс на улучшение»: синоптики рассказали о погоде в Москве в заключительные дни майских праздников

В завершающие дни майских праздников погода в столице улучшится, полагают синоптики. По оценкам специалистов, в первой половине следующей недели она и вовсе станет «не рабочей и расслабляющей». В Гидрометцентре также подчеркнули, что комфортной погоды на предстоящей неделе стоит ожидать жителям всей Европейской части России.

Конец текущей недели в Москве ознаменуется переходом к более высоким температурным значениям. Об этом заявил RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«9 мая ночью и в первой половине дня сохранится вероятность пасмурной погоды с короткими дождями. Только во второй половине дня погода возьмёт курс на улучшение и к вечеру появятся просветы», — сказал он.

По его словам, в период с 09:00 до 11:00 9 мая в Москве ожидается облачность 7-10 баллов с высотой нижней границы облачности от 400 до 900 метров.

Синоптик заметил, что в ночь перед 9 мая температура воздуха будет находиться на уровне +4…+6 °С, а днём — +12…+14 °С.

Вместе с тем на следующей неделе погода в российской столице будет находится во власти антициклона, поэтому будет солнечно и без осадков, отметил специалист.

«В понедельник ночью ещё прохладно, +1…+3 °С, а днём уже +16…+18 °С. Во вторник ночью +4…+6 °С, днём +19…+21 °С. Ну а в среду ночью +7…+9 °С, днём +21…+23 °С. То есть к середине следующей недели мы выходим на температурный фон июня месяца», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Аналогичную информацию привёл заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, который указал, что в начале следующей недели также будет наблюдаться высокое давление.

Говоря о текущей ситуации, он пояснил, что циклон движется с северо-запада на восток, в связи с чем к концу недели ожидается облачность.

«По Северо-Западу и по Московской области 8 мая будет облачно и дождь. А на 9 мая циклон уйдёт на восток, в сторону Костромы, а Москва и Центральный федеральный округ окажутся в тылу этого циклона. Утром 9 мая облачно с прояснениями, а ближе к вечеру будет солнечно. С утра местами может быть небольшой дождь, но дальше в течение дня, как я и сказал, погода будет улучшаться», — заявил собеседник RT.

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Погода в России

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 7 мая во Владивостоке порывы ветра будут достигать 24 м/с, в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях 15-20 м/с, при этом ожидаются дожди с грозами.

В то же время высокая пожарная опасность фиксируется в Крыму, Ростовской области, на Ставрополье, в Калмыкии и Астраханской области, а также в Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае.

Кроме того, 8 мая на Северо-Западный федеральный округ обрушится сильный дождь, также выпадение осадков прогнозируется в Ростовской области и Краснодарском крае. 9 мая сильный дождь ожидается в Крыму, Вологодской области, в Приморском крае, республиках Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия.

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В Санкт-Петербурге 9 мая также ожидаются осадки в виде дождя, синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днём +11…+12 °С. Как заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в начале следующей недели там также заметно потеплеет — к среде, 12 мая, столбики термометров достигнут уровня +21…+23 °С.

«В Воронежской области 9 мая будет пасмурно и дождь. Ночью +8 °С, а днём +14 °С. В понедельник, вторник и среду у них ожидается переменная облачность, с дневной температурой около +20 °С. Если по югам, допустим в Краснодаре, 9 мая у них хорошая погода. Переменная облачность и кратковременный дождь. Дневная температура +14 °С. В начале недели ожидается +22 °С и солнце», — пояснил метеоролог.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд указал, что утром в День Победы синоптики будут заниматься мониторингом погодной ситуации, чтобы при необходимости оказать помощь, обеспечив проведение парада в комфортных условиях. Вместе с тем он признал, что в течение дня 9 мая на европейской части России погода значительно улучшится, а на предстоящей неделе подобный курс может продолжиться.

«Днём 10 мая в центре Европейской России будет от 14 до 19 градусов в центре Европейской России, а дальше совсем уже чудо. Вторник, 11 мая, погода будет совсем не рабочая, расслабляющая. Температура будет до 24 градусов, солнечно», — цитирует его РИА Новости.