«1 мая будет дождливая ночь»: синоптики рассказали о погоде в Москве во время праздников

В первых числах мая москвичей ожидает дождливая погода, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до слабоотрицательных значений, сообщили синоптики. В понедельник, 3 мая, ожидается наиболее дождливый день первой декады месяца. При этом апрель в столице может установить рекорд по количеству осадков в XXI веке.

Первые числа мая в Москве будут дождливыми, но относительно тёплыми для этого времени года. Об этом RT заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«1 мая будет ночь дождливая, днём в облаках будут появляться просветы, дождь будет местами и только небольшой. Минимальная температура в Москве +5…+7 °С, максимальная днём +12…+14 °С. 2 мая, на праздник Пасхи, переменная облачность уже без осадков, ночная температура +3…+5 °С, в пониженных местах до 0 °С, местами до слабоотрицательных значений, дневная температура +13…+15 °С», — сказала Позднякова.

Синоптик рассказала, что начало первой полноценной недели также ознаменуется выпадением большого количества осадков.

«Наиболее дождливым в первую пятидневку мая будет день 3 мая, на столичный регион будет выходить южный циклон, ожидается ночью дождь, местами сильный, днём просто дождь, но будет относительно тепло, потому что на короткое время мы окажемся в тёплом секторе этого циклона. Минимальная ночная температура +6…+8 °С, дневная температура +13…+15 °С, ветер будет довольно плотным, пока что южным, 7—12 м/с. 4 мая мы быстро попадаем в тыл этого циклона, дождей, конечно, станет меньше, но и тепла в том числе», — добавила главный специалист Московского метеобюро.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также обратил внимание, что на Москву надвигается циклон и фронт, которые принесут дожди и грозы. По его словам, основное количество осадков выпадет вечером 30 апреля и ночью 1 мая.

«Завтра днём уже начнёт погода улучшаться, облачно с прояснениями, местами по области небольшой дождь ещё возможен. 2 мая — уже гребень между двумя циклонами, поэтому переменная облачность, преимущественно без осадков, ну и 3 мая следующий циклон выйдет на нас. Поэтому ночью ещё так прохладно будет, днём получше», — сказал собеседник RT.

По словам метеоролога, днём 1 мая погода в столичном регионе прогреется до +10…+12 °С, 2 мая до +12…+14 °С, ветер переменный, 3 мая значения термометров будут в пределах +11…+16 °С, при этом выпадут осадки.

РИА Новости

© Максим Блинов

Заметим, что текущий месяц — апрель — в Москве также ознаменовался большим количеством осадков. Как отмечала в беседе с РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, норма апреля была превышена вдвое.

При этом абсолютный рекорд для второго месяца весны был установлен в 1903 году — 107 мм осадков.

Погода в регионах России

Согласно бюллетеню Гидрометцентра России об опасных и неблагоприятных явлениях погоды, 30 апреля и 1 мая на значительной части страны ожидаются осадки.

Так, дождь и снег выпадут в Вологодской области, Республике Коми, в Хакасии, южных районах Красноярского края, в горах Республики Алтай, Бурятии, в Забайкальском и Камчатском крае.

Вдобавок угроза схода лавин будет наблюдаться в горах Краснодарского края, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республики.

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При этом заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что температурные аномалии в основном будут наблюдаться в северных регионах страны.

«В Салехарде, на севере Красноярского края и Якутии на 8 °С выше нормы, в районе Чукотки чуть-чуть ниже нормы, в районе Сахалина тоже чуть-чуть ниже нормы на полградуса, а в основном теплее нормы», — пояснил он.

В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что с 1 по 3 мая тёплая погода ожидается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на северо-востоке ДФО и Якутии.

«Заморозки возможны в первые дни мая на юге Урала, нельзя сказать, что это что-то вообще необычное, погода у нас для весеннего периода обладает определённой изменчивостью, и волны теплового холода для умеренных широт — это всё в пределах климата», — сказала она в беседе с RT.

По её словам, с 5 мая температура воздуха будет повышаться на юге Урала, в юго-западной Сибири, Красноярском крае. При этом на 1—3 °С температура будет ниже климатической нормы на юго-западе Северо-Западного федерального округа и в северных районах Приволжского федерального округа.