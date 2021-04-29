Вильфанд призвал не удивляться выпадению снега в мае в Москве
- РИА Новости
«Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае. Дело в том, что примерно в 40—45% случаев снег бывает. Другое дело, что установление снежного покрова — невероятно редкое событие», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
По его словам, четыре года назад в Москве в первой половине мая устанавливался временный снежный покров.
«Так что, в принципе, снег возможен», — добавил он.
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