Вильфанд призвал не удивляться выпадению снега в мае в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Москвы не удивляться выпадению снега в мае.
Вильфанд призвал не удивляться выпадению снега в мае в Москве
  • РИА Новости

«Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае. Дело в том, что примерно в 40—45% случаев снег бывает. Другое дело, что установление снежного покрова — невероятно редкое событие», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, четыре года назад в Москве в первой половине мая устанавливался временный снежный покров. 

«Так что, в принципе, снег возможен», — добавил он.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на Пасху.

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