Синоптик рассказала о погоде в Москве на Пасху

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на Пасху.
Синоптик рассказала о погоде в Москве на Пасху
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Как она заявила РИА Новости, в столице в начале мая ожидаются кратковременные «заряды дождей», но ливней 2 мая не ожидается

«Дождь будет скорее зарядами, а так, чтобы, как в прошлую субботу, целый день льёт, такого мы не ждём», — сказала она.

По её словам, температура на Пасху будет ниже климатической нормы.

«Что касается температурного режима, то Пасха у нас будет с температурой воздуха ниже климатической нормы, только вопрос, насколько будет ниже нормы», — отметила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов с понедельника, 26 апреля, ожидается заметное похолодание.

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