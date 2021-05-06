Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

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Городские службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра.
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях», — говорится в заявлении.

Вместе с этим власти Москвы призывают жителей до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.

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