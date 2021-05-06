«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.

Об этом свидетельствует прогностическая карта на сайте учреждения.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в Москве и Подмосковье предупреждение действует до 21:00 7 мая. По данным синоптиков, 7-го числа порывы ветра могут достигать 15—17 м/с, а 6 мая — до 20 м/с.

Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.