«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
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Об этом свидетельствует прогностическая карта на сайте учреждения.
«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в Москве и Подмосковье предупреждение действует до 21:00 7 мая. По данным синоптиков, 7-го числа порывы ветра могут достигать 15—17 м/с, а 6 мая — до 20 м/с.
Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.