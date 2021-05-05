Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии

Спасатели рассказали о погоде в Башкирии с 5 на 6 мая.

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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер западный, 4—9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 °С, местами заморозки — 0...-3 °С. Днём ожидается +14...+19 °С. Ночью и утром местами возможен туман, видимость — 500—1000 м. Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.