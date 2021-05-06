Синоптики предупредили о «мощной облачности» в Москве в ближайшие дни

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Сегодня образовывается мощная кучевая облачность. Во второй половине дня возможна гроза — вот именно из-за её развития под этой кучевой облачностью возможны порывы ветра 15—20 м/с... Это обычные, уже летние процессы, когда у нас под грозовым облаком образовываются вот такие завихрения и порывы ветра могут достигать категории сильных и очень сильных. Ничего экстраординарного нет, но тем не менее погода требует внимания к себе», — пояснила Позднякова.

Эксперт также предупредила, что 8 мая «мы будем находиться практически в центре очередного атлантического циклона».

«Он принесёт нам порцию тёплого и влажного воздуха, и поэтому будут дожди практически в течение всего дня. Хотя температура будет довольно высокая — в дневные часы порядка +15...+17 °С», — заключила она.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.