Синоптик рассказал о вероятности «красной жары» в Северном полушарии

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о вероятности «красной жары» в Северном полушарии.
Синоптик рассказал о вероятности «красной жары» в Северном полушарии
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, средние температуры воздуха в последний месяц весны и первый месяц лета в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%. Именно поэтому, как он отметил, карта прогноза погоды, опубликованная Всемирной метеорологической организацией, окрашена красным.

«Представлен прогноз на май, июнь, июль... Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде Северное полушарие закрашено красным цветом, который соответствует более чем 70-процентной вероятности того, что будет класс выше нормы», — отметил он.

Также Вильфанд добавил, что в европейской части России и на Урале вероятность того, что температура воздуха будет превышать норму, около 50%, а на азиатской части — больше 60%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что в ряде российских регионов в ближайшее время повысится уровень пожароопасности.

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