Вильфанд сообщил об обострении пожароопасной обстановки в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде российских регионов в ближайшее время повысится уровень пожароопасности.

«Уровень пожарной опасности впервые вырастет до пятого класса с начала года», — цитирует ТАСС сообщение синоптика.

Он отметил, что пожароопасность может достичь чрезвычайного уровня в таких регионах, как Алтайский край, Новосибирская область, запад Омской и Томской областей, а также на юге Урала.

Высокий риск возникновения лесных пожаров в данных регионах будет фиксироваться с пятого по седьмое мая, добавил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал аномальные дожди с грозами в Центральной России.