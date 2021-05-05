Вильфанд сообщил об обострении пожароопасной обстановки в ряде регионов России
- РИА Новости
«Уровень пожарной опасности впервые вырастет до пятого класса с начала года», — цитирует ТАСС сообщение синоптика.
Он отметил, что пожароопасность может достичь чрезвычайного уровня в таких регионах, как Алтайский край, Новосибирская область, запад Омской и Томской областей, а также на юге Урала.
Высокий риск возникновения лесных пожаров в данных регионах будет фиксироваться с пятого по седьмое мая, добавил Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал аномальные дожди с грозами в Центральной России.