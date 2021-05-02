Синоптик спрогнозировал аномальные ливни в Центральной России
- Pixabay
«Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — сказал он в беседе с РБК.
Вместе с этим он добавил, что плохая погода с грозами вероятностью в 70—80% будет наблюдаться, в частности, в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Подмосковья.
В Москве при этом непогода будет наблюдаться ночью 3 мая.
Ранее Тишковец в беседе с URA.RU рассказал, когда в России начнётся лето.
В конце апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Москвы не удивляться выпадению снега в мае.