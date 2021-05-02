Синоптик спрогнозировал аномальные ливни в Центральной России

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал аномальные дожди с грозами в Центральной России.
Синоптик спрогнозировал аномальные ливни в Центральной России
  • Pixabay

«Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — сказал он в беседе с РБК.

Вместе с этим он добавил, что плохая погода с грозами вероятностью в 70—80% будет наблюдаться, в частности, в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Подмосковья.

В Москве при этом непогода будет наблюдаться ночью 3 мая.

Ранее Тишковец в беседе с URA.RU рассказал, когда в России начнётся лето.

В конце апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Москвы не удивляться выпадению снега в мае.

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