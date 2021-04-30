Эксперт предупредил о похолодании в Центральной России в майские праздники

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Центральной России в майские праздники.
Эксперт предупредил о похолодании в Центральной России в майские праздники
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

В понедельник, 3 мая, прогнозируется активный атлантический циклон.

«Заденет нас довольно интенсивными дождями. Я думаю, что выпадет как минимум половина месячной нормы осадков — от двух до четырёх вёдер на каждый квадратный метр поливать будет. Температурный всплеск ожидается: ночью +10 ˚С, днём — до +13...+18 ˚С», — заявил Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, 4 мая холодный фронт арктическим вторжением обнулит этот всплеск тепла, и следующими ночами ожидается 0...+5 ˚С.

Ранее Тишковец в беседе с URA.RU рассказал, когда в России начнётся лето.

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