Эксперт предупредил о похолодании в Центральной России в майские праздники
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В понедельник, 3 мая, прогнозируется активный атлантический циклон.
«Заденет нас довольно интенсивными дождями. Я думаю, что выпадет как минимум половина месячной нормы осадков — от двух до четырёх вёдер на каждый квадратный метр поливать будет. Температурный всплеск ожидается: ночью +10 ˚С, днём — до +13...+18 ˚С», — заявил Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, 4 мая холодный фронт арктическим вторжением обнулит этот всплеск тепла, и следующими ночами ожидается 0...+5 ˚С.
Ранее Тишковец в беседе с URA.RU рассказал, когда в России начнётся лето.