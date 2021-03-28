Температура выше нормы: жителей России ожидает «персиковое» лето
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летом россиян ожидает температура выше климатической нормы на один-два градуса. Он добавил, что летний период будет «оранжевым».
Метеорологи используют в карте прогнозов различные цветовые сочетания. Так, превышения температурных показателей обозначается оттенками с преобладающей красной составляющей, тогда как отрицательные отклонения — с синей.
«Лето будет достаточно хорошим... Я бы назвал его персиковым. Причём, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», — сказал он порталу URA.RU.
По его словам, температурный фон будет идеальным для отдыха в центральной части России, а также плодотворно скажется на урожае.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что холодной весны и холодного лета в стране не прогнозируется. К тому же в течение всего летнего периода юг европейской части РФ столкнётся с дефицитом осадков.
«Если характеризовать весь вегетационный сезон, это период с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы», — приводит его слова ТАСС.
Он указывал, что в июне жара ожидает жителей Красноярского края и Якутии, в июле подобный температурный фон ждёт северо-восток европейской части России, Западную Сибирь и Урал. В августе жаркая погода распространится на запад европейской части РФ, Забайкалье, Ямал и Таймыр.
Погода в Москве в начале апреля
Вместе с тем заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что апрель встретит жителей Москвы тёплой погодой.
«Конец марта у нас выдался очень тёплый, и вот это тепло сохранится и в начале апреля. Завтра погода будет солнечной. Во вторник будет подходить атмосферный фронт с запада — северо-запада. Соответственно, со вторника по субботу будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди прогнозируются со вторника по субботу. Ветер будет южным, юго-западным. Но в пятницу и субботу будет больше подворачивать к северу», — заявил собеседник RT.
Метеоролог также привёл конкретные температурные значения, которые ожидают москвичей в первые дни апреля.
«В ночь на понедельник ещё минус, ожидается -3...-5 °С, а днём +7...+10 °С. Во вторник ночью -2...-4 °С, днём +8...+10 °С. Дальше из-за облачности ночные температуры будут положительными. В ночь на среду +4 °С, днём +8...+10 °С. Ночью на четверг +3 °С, днём +10...+15 °С. В ночь на пятницу +0...+5 °С с небольшими осадками, а днём +5...+10 °С с дождём. Ну и в субботу по прогнозам немножко попрохладнее. В ночь -1...+4 °С, а днём +4...+9 °С. Но с учётом того, что ветер будет северным, возможно, близится похолодание», — добавил Цыганков.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москве с 29 марта по 2 апреля ожидается облачная погода. При этом в первые два дня недели ночью и утром местами будет гололедица, поскольку в ночное время суток градусники термометров будут опускаться ниже нуля. Со среды и по пятницу в городе будут выпадать осадки в виде дождя, а днём воздух будет прогреваться до +10...+15 °С.
- Гидрометеорологический бюллетень Гидрометцентра России
Также метеорологи рассказали о важнейших гидрометеорологических явлениях на ближайшие три дня. Среди них — лавиноопасная ситуация в горах Республики Алтай, Адыгеи, Краснодарского края, Северного Кавказа и Чукотского автономного округа. В то же время сильные дожди ожидаются в Хабаровском и Приморском краях, на юге Курильской гряды, а в Амурской области сильные осадки в виде не только дождя, но и снега.
Ранее в центре «Фобос» сообщили, что в начале апреля от снега в Москве останутся одни «слёзы», а к концу первой декады месяца снежный покров полностью исчезнет.
Кроме того, портал «Метеоновости» указывает, что в воскресенье, 28 марта, столбики термометров поднимутся до +7...+9 °С, при этом рекордное тепло для этого дня было зафиксировано в прошлом году — +17,4 °С.
Метеорологи также напомнили, что в 1918 году в этот день температура составляла –21,6 °С, это рекорд и поныне. Вдобавок 28 марта 1952 года в Москве выпало почти 20 мм осадков, а самый высокий уровень сугробов был зафиксирован в 1885 году — 65 см.