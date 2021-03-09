«Ниже климатической нормы на 11—14 градусов»: синоптики рассказали о резком похолодании в столичном регионе

В ближайшие дни в столичном регионе ожидается резкое похолодание. По мнению синоптиков, температура ночью в Москве опустится до -25 °C, а по области — до -28 °C. По разным оценкам, эти значения ниже климатической нормы на 11-14 градусов. Вместе с тем похолодание должно оказаться коротким, отмечают метеорологи. Уже к предстоящим выходным наметится потепление, а к 15 марта плюсовая температура ожидается не только днём, но и ночью.

В московском регионе в ближайшие дни ожидаются сильные морозы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT подчеркнул, что прогнозируется «очень сильное, экстремальное похолодание». Он пояснил, что на Европейскую часть России перемещается хорошо выраженный мощный антициклон.

«По восточной периферии этого циклона поступают не просто холодные, а приполярные воздушные массы. Плюс, антициклон будет малооблачным. Это значит, что ночью, при отсутствии облаков, будет выхолаживание, а днём температура будет повышаться. И амплитуда между ночной и дневной температурой составит 12-15 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, в ночь на среду, 10 марта, в Москве ожидается -21...-23 °C, а по области до -25 °C. Днём в среду прогнозируется температура -11...-13 °C, этот показатель ниже климатической нормы на 11-14 градусов. Он добавил, что аналогичные значения должны сохраниться в четверг, 11 марта. В ночь на пятницу, рассказал Вильфанд, «потеплеет» до -15...-20 °C.

«Это всё равно ниже нормы на 8-9 градусов. А вот днём, во второй половине, начнутся перемены. К западным границам России приближается хорошо выраженный циклон? и уже во второй половине дня в пятницу и в ночь на субботу центр Европейской России окажется на периферии этого циклона. Что означает, что воздушные массы будут поступать с юга... Температура начнёт повышаться», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

По оценкам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, похолодать может до -25°C. Синоптик также придерживается мнения, что самыми холодными предстоящими днями будут 10 и 11 марта.

«В Москве будет около -20 °С, по области до -25 °С. В Московском регионе температура будет ниже нормы примерно на 12 градусов. В Ярославской, Тверской и Костромской областях морозы могут быть гораздо круче, и там аномалии могут достигать 15 градусов», — сказала Позднякова в беседе с RT.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Вместе с тем метеоролог уверена, что к выходным дневная температура будет положительной.

«Можно сказать, что волна самой холодной погоды у нас надолго не задержится», — заключила Позднякова.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT предположил, что температура в Московской области может опуститься до отметки -28 °C.

«В ночь на 10 марта — переменная облачность, без осадков. Температура будет -21…-23 °C, по области — местами до -25 °C... Днём завтра — -11…-13 °C. В четверг, 11 марта, ночью — -19…-21 °C, по области — до -24 °C и в низких местах — до -28 °C. Днём — -6…-8 °C, по области —до -10 °C», — сказал синоптик.

По его словам, Москва оказалась в тылу циклона, на этом фоне выросло атмосферное давление. Максимальные значения ожидаются 11 марта — 760 мм рт. ст.

«Дальше следующий циклон у нас начнёт потихоньку выходить на Московский регион, поэтому в пятницу, 12 марта, погода будет меняться», — сказал Цыганков.

Также по теме «Голова разболится не только у метеозависимых людей»: синоптики предупредили о барическом дне в Москве В Москве в воскресенье ожидается так называемое барическое дно — резкое снижение атмосферного давления. Как сообщили синоптики,...

Он добавил, что ночь на пятницу, 12 марта, ещё будет холодной, температура составит -16…-18 °C.

«Днём уже начнётся влияние фронта. Облачная погода, небольшой снег начнётся, ветер будет южный, порывистый, до 15 м/с. В выходные: в субботу, воскресенье — облачная погода. В субботу — снег, ночью — -7…-12 °C, днём — 0…-5°C. В воскресенье — ещё потеплее... Ночью — -2…-7 °C, днём — -1...+4 °C. И в понедельник, 15 марта, — ещё теплее: переменная облачность, небольшой дождь, ночью — 0…+5 °C, уже плюсовая температура, и днём — +4…+9 °C», — пояснил синоптик.

Он заключил, что по-настоящему весеннюю погоду можно ждать с 15 марта, когда плюсовая температура должна наблюдаться как днём, так и ночью.

Помимо прочего, синоптики на фоне текущих прогнозов предупреждают о вероятности формирования ледяных игл в небе над Москвой. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в условиях антициклональной малооблачной погоды, благоприятствующей интенсивному радиационному охлаждения воздуха, будет происходить процесс вымораживания водяного пара.

«По прогнозам, в период с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже минус 20, в небе Москвы могут появиться ледяные иглы», — цитирует Тишковца РИА Новости.

Синоптик также рассказал, что в этот период не исключён морозный туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров.