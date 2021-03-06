В Москве заявили о переводе коммунальных служб в режим повышенной готовности

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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и ветра.
В Москве заявили о переводе коммунальных служб в режим повышенной готовности
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за прогноза погоды, в котором говорится, что 7 марта в городе ожидаются снег и сильный ветер.

«В соответствии с прогнозом погоды во второй половине ночи и до вечера воскресенья при температуре до -7 °С ожидаются снег, местами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 20 м/с. Расчётный прирост снега составит до 5 см, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 7 марта в Москве будет наблюдаться «барическое дно».

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