Синоптик спрогнозировал «барическое дно» в Москве 7 марта

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 7 марта в Москве будет наблюдаться «барическое дно».

«Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 мм рт. ст., после сегодняшних 747 мм — на 18 единиц. «Разорвёт голову» не только метеозависимым, но и здоровым людям», — заявил он РИА Новости.

По его словам, подобный уровень давления в образном смысле «поднимает нас на высоту 180—200 м вверх».

Помимо этого, как отметил синоптик, на столицу обрушатся мощный снегопад и штормовой ветер, который в порывах может достигать скорости до 20 м/с.

«В воскресенье начнёт сказываться влияние тёплого атмосферного фронта... Небо затянут многоярусные облака, я думаю, что в конце ночи, ближе к утру — часов в 5—6 — начнётся снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причём обложного, интенсивного характера. По моим оценкам, выпадет до 8—10 мм осадков, а это четверть всей месячной нормы марта», — добавил он.

Ранее Тишковец рассказал о погоде в Москве 8 марта.