Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 8 марта.
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Всегда нужно помнить о том, что март — месяц коварный и по климату в России он, вообще-то, зимний. И ближайшие перспективы будут этот статус только подтверждать», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, 8 марта ожидается очередное арктическое вторжение. В ночное время температура воздуха составит -8...-13 °С, днём — -5...-10 °С.

«На пик холода мы выйдем 9 марта, когда под утро будет до -18 °С. А днём в лучшем случае -7… -12 °С», — сообщил Тишковец.

Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Пермском крае в марте.

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