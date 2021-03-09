Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал «величавый» уход зимы в Европейской части России.

«С завтрашнего числа над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что 9 марта в Москве будет 15-16 градусов мороза, а по области минус 19.

Ранее синоптики предупредили о морозах с 9 марта в Москве.