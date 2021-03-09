Синоптик спрогнозировал появление «ледяных игл» в Москве 11 марта

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на 11 марта в небе над Москвой могут появиться «ледяные иглы» из-за снижения температуры в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате арктического вторжения в ближайшие двое суток москвичей и жителей Центральной России ждут аномальные морозы с температурным фоном на 15 °C ниже нормы. В условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, благоприятствующей интенсивному радиационному охлаждению воздуха, будет происходить процесс вымораживания водяного пара. Так, по прогнозам, в период с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже -20 °C, в небе Москвы могут появиться ледяные иглы», — сказал он.

Также Тишковец допустил, что в указанный период может быть морозный туман с ухудшением видимости до 500—1000 м.

Ранее сообщалось, что ночь на вторник, 9 марта, стала самой холодной в Москве с начала календарной весны.