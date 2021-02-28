«Температурный фон окажется на 1—2 °С выше нормы»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в марте

Март в московском регионе будет тёплым, полагают синоптики. По оценке центра «Фобос», температурный фон в регионе окажется на 1—2 °С выше нормы. Вместе с тем метеорологи предупреждают, что месяц также запомнится неустойчивой и переменчивой погодой. В частности, в первых числах марта ожидаются температуры выше нуля, а на второй неделе месяца возможно похолодание.

Синоптики полагают, что март в столичном регионе окажется тёплым. Об этом рассказали в центре «Фобос».

«Развитие синоптической ситуации в последние дни календарной зимы и прогнозы на первую неделю марта позволяют сделать вывод, что в целом первый месяц весны порадует жителей столичного региона довольно тёплой погодой», — говорится в сообщении центра.

По мнению синоптиков «Фобоса», в среднем температурный фон окажется на 1—2 °С выше нормы. Как отмечают метеорологи, особенно заметно это будет в начале второй половины месяца.

При этом первая неделя месяца отметится неустойчивой и резко меняющейся погодой. Эти особенности сохранятся на протяжении всего марта, подчеркнули в «Фобосе».

Говоря о температуре в ближайшие дни, синоптики отметили, что столичный регион будет оказываться попеременно в тёплой части циклона и в зоне гребня повышенного атмосферного давления. Так, во вторник ожидается температура на уровне 0...+5 °С, а в ночь на субботу похолодает до -5...-10 °С.

«Вторая неделя марта окажется прохладнее, и температурный фон будет близок к климатической норме. В этот период возможно довольно сильное арктическое вторжение», — констатировали в «Фобосе».

Вместе с тем со второй половины марта ожидается таяние снега и повышение дневных температур в отдельные дни до +3…+8 °С. Синоптики отметили, что последняя неделя марта слегка притормозит потепление, однако весну уже не остановить.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков полагает, что циклон, который принёс аномальное тепло, продолжает воздействовать на столичный регион.

«Следующий тёплый сектор выйдет на нас 2 марта. Сегодня в ночь давление выросло и ещё будет расти. Поэтому ночью ждём -3...-5 °С. Облачная погода будет практически до пятницы», — сказал Цыганков в беседе с RT.

Он добавил, что в понедельник, 1 марта, ожидается днём +1...+3 °С. Однако по области днём в низменностях может быть до -2 °С. Во вторник, продолжил синоптик, потеплеет до +1...+3 °С ночью и +3...+5 °С днём.

«В среду ночью +1...-1 °С, местами до -4 °С. Днём ожидается +1...+3 °С. В четверг ночью +0...-5 °С и +1...+6 °С днём. В пятницу в ночь прохладнее -4...-9 °С, днём около +1...+4 °С. В ночь на субботу — -6...-11 °С, а днём также +1…+4 °С», — привёл прогноз Цыганков.

По его словам, на следующей неделе ожидаются небольшие осадки. 2 и 3 марта может быть дождь, 5 и 6 марта — снег. Он также отметил, что высота снежного покрова на фоне текущей погоды снизилась на 10 см, но сугробы остаются выше нормальных значений.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова придерживается мнения, что первая пятидневка марта будет тёплой.

«Завтра в Москве минимальная температура около -5 °С, но дневная температура будет положительной — +1...+3 °С. Второго числа температура в течение всех суток будет положительной, +1...+3 °С. Третьего числа ночь будет более холодной, со снежком, ожидается -1...-3 °С, а днём +0...+2 °С. Такая же температура ожидается и четвёртого числа», — рассказала она в беседе с корреспондентом RT.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Начиная с 5 марта вырастет количество снега, рассказала Позднякова. По её словам, вторая пятидневка марта окажется холоднее первой. Ожидается температура -5...-10 °С в ночные часы и слабоотрицательная температура днём.

Отметим, что в последние выходные февраля в Москве зафиксирована самая тёплая ночь с начала зимы. В ночь на субботу, 27 февраля, в столице отмечена температура на уровне +2,2 °С. Синоптики пояснили, что к утру похолодало до минусовых значений.

При этом в начале той же недели отмечена самая холодная с начала зимы ночь — стрелка термометра опустилась ниже отметки -24 °С в ночь на 23 февраля.

На фоне сложившейся погодной ситуации в столице коммунальные службы работают в усиленном режиме. В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что сотрудники ведомства очищают водоприёмные решётки от снега и наледи, дежурят в низинных местах для оперативного пропуска талых вод.

Кроме того, из-за колебаний температуры от нуля до минусовых значений дворовые территории и тротуары обрабатываются противогололёдными материалами. Наряду с этим продолжается работа по очистке крыш и вывозу снега на плавильные пункты.