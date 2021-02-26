Эксперт рассказал о потеплении зим в России

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин оценил потепление зим в России.

«Всемирная метеорологическая организация и Росгидромет отсчитывают средние показатели температуры с 1961 по 1990 год. Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, на фоне более тёплых зим, которые были в последние годы, нынешняя кажется особенно холодной, хотя ничего особенного не было.

Как отметил Кокорин, общее повышение зимних температур вызвано тем, что на климатическую систему существенное влияние оказал человек.

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