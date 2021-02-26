Эксперт рассказал о потеплении зим в России

Короткая ссылка
Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин оценил потепление зим в России.
Эксперт рассказал о потеплении зим в России
  • РИА Новости

«Всемирная метеорологическая организация и Росгидромет отсчитывают средние показатели температуры с 1961 по 1990 год. Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, на фоне более тёплых зим, которые были в последние годы, нынешняя кажется особенно холодной, хотя ничего особенного не было.

Как отметил Кокорин, общее повышение зимних температур вызвано тем, что на климатическую систему существенное влияние оказал человек.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить